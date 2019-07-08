Vedat Muriç transferiyle ezeli rakibi Galatasaray'a çalım atan Fenerbahçe çok daha büyük düşünüyor!

YARISINI ÖDEMEYE HAZIR

Türk asıllı Alman süperstar Mesut Özil, İngiliz ekibinden yıllık 15 milyon Euro civarında bir ücret kazanıyor. Fenerbahçe, Mesut'un maaşının 6 milyon Euro'sunu Arsenal'in ödemesini talep ederken, 9 milyon Euro'luk kısmı sponsor desteği ile yarı yarıya ödemenin hesaplarını yapıyor.

BONSERVİS YOK, 1 YILLIK KİRALIK

Arsenal'le 2021 yılı haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan yıldız orta sahanın 1 yıllık kiralık olarak kadroya katılması planlanıyor. Dolayısıyla ciddi şekilde maddi zorluk yaşayan kulüp bonservis bedeli ödememeiş olacak.

SPONSOR ARANIYOR

Hatırlanacağı üzere Acun Ilıcalı'nın organize ettiği Win-Win programlarının bir bölümünde Mesut Özil transferi konusu açılınca taraftarın tezahüratları üzerine Ilıcalı, "Arkadaşlar biliyorsunuz Arsenal diye bir takım var! Onlar da oyuncularını bedavaya vermez herhalde" demiş, başkan Koç da "Yani sen şimdi 'Bu transfer olmaz' diyorsun, öyle mi?" şeklinde cevap vermişti. Bu sözün üzerine Ilıcalı da şaşırmış ve stüdyo "Mesut Özil" tezahüratlarıyla inlemişti.

Koç'un o günden bu yana Özil transferinde ciddi şekilde bir sponsor arayışı içinde olduğu bilgisi edinildi.

MESUT ÖZİL'DEN OLAY PAYLAŞIM!

Mesut Özil de Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı. Mesut Özil, Instagram hesabından yaptığı alevli 10 forma paylaşımı Fenerbahçe'nin transferlerini açıklamadan önce paylaştığı alev emojisine benzetildi.

İşte o paylaşım:

KOLAROV DA GELİYOR

Öte yandan Fenerbahçe Kolarov transferini de büyük ölçüde bitirdi. Sırp oyuncunun bonservis problemini hallettiği belirtildi.



