Mesut Özil'e saldırı girişiminde iki gözaltı Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in Londra'da uğradığı bıçaklı saldırı girişimi ile ilgili iki kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Saldırganların bu kişiler olup olmadığı konusunda bir bilgi verilmedi. İsimlerinden Türk oldukları anlaşılan şüpheliler mahkemeye çıkarılacak.