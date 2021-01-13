Magazin Mesut Özil’in Çamlıca’daki yeni yuvası

Mesut Özil’in Çamlıca’daki yeni yuvası

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Mesut Özil’in Çamlıca’daki yeni yuvası

Elif Dürüst’ün Çamlıca’daki tripleks villasını 10 milyon dolara satın alan Mesut Özil, kiracısı Sıtkı Ayan’ın taşınması üzerine eve mimar soktu. Fenerbahçe transferi öncesi kendi evine yerleşmek isteyen Özil, dekorasyon işlerini eşi Amine Gülşe’ye havale etti. Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ yazdı...

13 Ocak 2021, Çarşamba 07:47 Son Güncelleme:
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Şimdilerde adı Fenerbahçe ile anılan Arsenalli Mesut Özil, geçtiğimiz yıl Elif Dürüst’ün Çamlıca tepesindeki tripleks evini satın almıştı. Elif Dürüst, Mehmet Germiyanlıgil ile evliliği sırasında oturduğu evi boşanmanın ardından boşaltmış ve o dönem aşk yaşadığı sevgilisi Sıtkı Ayan’a kiraya vermişti.

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Ayan ise yaklaşık 10 yıl kullandığı evi, bu yaz başı boşaltmış ve Yeniköy’e taşınmıştı.

Arsenal’la kopma noktasına gelen Özil’in Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmek üzere. Geçen hafta eşi Amine Gülşe ve 9 aylık kızı Eda ile İstanbul’a gelen Özil, kendi evine yerleşmek için kolları sıvamış.

Bir mimarla anlaşan çift, şimdilerde evi kendi zevklerine göre dekore ettiriyor.

Bir zamanlar Elif Dürüst’ün babası, sanayici Ekrem Dürüst’ün sahibi olduğu üç katlı villa, gösterişli ve şatafatlı bir dekorasyona sahip. Mimari ekiple kafa kafaya veren Gülşe’nin evi sadeleştirmek istediği gelen bilgiler arasında.

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