Mesut Yılmaz öldü mü?

Sosyal medyada Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiğine dair paylaşımlar yapılsa da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Abdurrahim Albayrak'tan açıklama

Mesut Yılmaz hayatını kaybettiği yönünde ortaya atılan iddialar Yılmaz ailesine yakınlığıyla bilinen Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından yalanlandı.

Abdurrahim Albayrak Twitter hesabından "Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz’ın vefat ettiğine dair haberler gerçek dışıdır. Kendisi hastahanede tedavi altındadır." açıklamasını yaptı.

Oğlu Yavuz Yılmaz'ın ölümüyle büyük acı yaşadılar

Mesut Yılmaz'ın büyük oğlu Yavuz Yılmaz, 2017 Aralık ayında İstanbul Beykoz'daki evinde hayatını kaybetmişti. 38 yaşındaki Yavuz Yılmaz yatağında ölü bulunmuştu. Berna Yılmaz'ın Yavuz Yılmaz’ın intiharı hakkında, "Yavuz’uma asla kızamam. İnsan yavrusuna kızabilir mi? O yaptıysa bir bildiği vardır. Ben sadece saygı duyarım. Acım hâlâ dünkü gibi çok taze” ifadelerini kullanmıştı.

Mesut Yılmaz Kimdir?

Mesut Yılmaz, 6 Kasım 1947 tarihinde hayata gözlerini açmıştır. Eski Anavatan Partisi Genel Başkanı olan Yılmaz, 1991 ila 1999 yılları arasında 2 yıl boyunca tam 3 kez başbakanlık yapmıştır. Bununla da sınırlı kalmayarak birçok bakanlıkta da görev almıştır.

1983 yılı içerisinde kurulan ANAP'ın kurucu üyelerinden olan Yılmaz, Genel Başkan Yardımcısı olarak söz konusu partide yer edinmiştir. İlk kez 1983 yılı Türkiye genel seçimlerinde; ANAP Rize Milletvekili olarak mecliste yer almıştır. 1986 - 1990 yılları arasında ise Turgut Özal'ın hükümetinde Dışişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev almıştır.

ANAP Genel Başkanı Yıldırım Akbulut'un istifa etmesinin sonrasında 1991 yılında kongrede genel başkan seçilen Mesut Yılmaz, Başbakan olmuştur. 1995 yılında Türkiye genel seçimlerinin sonrasında kurulan koalisyon hükümetinde yine başbakanlık yapmıştır. 1997 ila 1999 yılları arasında da başbakan olarak görev yaptıktan sonra; 2000 - 2002 yılları arasında DSP - MHP ve ANAP koalisyonunda Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olmuştur.

Partisi 2002 Türkiye genel seçimlerinde meclise girememiştir ve istifa etmiştir. 2007 Türkiye genel seçimlerine Rize'den bağımsız milletvekili olarak katılmıştır. Meclise girmiştir. 15 Ocak 2009 - 2011 yyıllarında ANAP ve DYP'nin birleşmesi sonucunda kurulan Demokrat Parti'de siyasete devam etmiştir ve 2004 yılında Yüce Divan'da yargılanmıştır. Cumhuriyet tarihinde Mesut Yılmaz Yüce Divan'da yargılanan ilk başbakan olarak tarihe geçmiştir.