Meta, dünyanın en hızlı yapay zeka bilgisayarını inşa ediyor

Meta’ya göre AI Research SuperCluster (RSC) olarak adlandırılan yeni süper bilgisayar, 2022 yılının ortalarında tamamen inşa edildiğinde dünyanın en hızlı süper bilgisayarı olacak. RSC şu anda toplam 6080 GPU’lu 760 Nvidia DGX A100 sistemine sahip. Meta, mevcut versiyonun zaten gezegendeki en hızlı AI süper bilgisayarları arasında olduğuna inanıyor. İlk kıyaslamalara dayanarak, RSC’nin şirketin eski kurulumuna kıyasla bilgisayarlı görüş tabanlı iş akışlarını 20 kata kadar ve Nvidia Toplu İletişim Kitaplığı’nı dokuz kattan daha hızlı çalıştırabileceğini iddia ediyor.

RSC, bir sonraki büyük bilgi işlem platformu olan meta veri deposu için teknoloji oluşturmaya giden yolu açacak.

Meta'nın ürün yönetimi direktörü Kevin Lee ve AI Research için bir yazılım mühendisi olan Shubho Sengupta, yeni süper bilgisayarın zaten kısmen çalışır durumda olduğunu ancak bu yılın ortasına kadar tamamen inşa edileceğini söyledi.

Bu yıl Meta, RSC’deki GPU sayısını 16 bine çıkarmayı planlıyor. Bunun yapay zekâ eğitim performansını 2,5 kattan fazla artıracağını söylüyor. 2020’nin başlarında proje üzerinde çalışmaya başlayan şirket, RSC’nin yapay zeka modellerini bir exabayta kadar olan veri kümeleri üzerinde eğitmesini istedi. Bu, 36 bin yıllık yüksek kaliteli videoya eşdeğer.

Meta'da farklı dildeki insanlar sorunsuz iletişim kuracak Gelecekte, sosyal medya platformuna sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) kulaklıkları ve akıllı gözlükler kullanılarak meta veri tabanından erişilebilir olacak.

Meta'ya göre RSC, araştırmacılarının yüzlerce farklı dilde çalışabilen, yeni AR araçları geliştirebilen ve metin, resim ve videoyu aynı anda sorunsuz bir şekilde analiz edebilen daha iyi AI modelleri oluşturmasına yardımcı olacak.

Bu, meta veri tabanındaki her biri farklı bir dil konuşan büyük insan gruplarına gerçek zamanlı sesli çeviriler yapabilen yeni AI sistemlerini etkinleştirebilecek.