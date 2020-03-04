Metabolizma hızlandırıcı yöntemler arıyor ya da metabolizma hızlandırıcı içecekler neler olduğunu merak ediyorsanız “Metabolizma hızlandırıcı içecekler” haberimize bir göz atın.

Metabolizma; ağırlığınızı ve kalori yakma oranınızı düzenleyen sinyaller ve kimyasal reaksiyonlardır.

Metabolizma Yavaşlama Nedenleri: Metabolizmanız yaşlandıkça doğal olarak yavaşlayacaktır. Ortalama 25 yaş itibariyle on yılda bir %5-10 arasında gerilemektedir. Çok az yemek yemek metabolizmanızı mahvedebilir. Vücudunuz açlıktan öldüğünü düşündüğünden kalori yakma yeteneğini de yavaşlatacaktır. Tiroid, insülin ve östrojen gibi hormonlar yaşlandıkça dengesizleşir ve kilo kaybının yavaşlamasıyla sonuçlanır. Stres seviyelerindeki artış kortizol hormonun artmasına ve ağırlık artışına neden olur. Uyku alımı yetersizse vücudunuz karbonhidratlar ve yağları metabolize etmede zorlanabilir. Anti depresanlar, diyabet ilaçları ve steroidler metabolizmanın yavaşlamasına ve bel çevrenizin genişlemesine neden olur. Egzersiz yapmadığınızda yağlar vücudunuzda birikir ve metabolizmanız yavaşlar. Egzersiz yaptığınızda kalp daha güçlü pompalar, kan ihtiyacı olan besin öğelerini kaslara iletir, kaslarınız çalıştığında da metabolizmanız hızlanır.

Metabolizma hızlandıran yiyecek ve içecekler: Yeşil yapraklı sebzeler ve yeşil smoothieler, yağsız et, tavuk ve hindi, balık ve deniz ürünleri, kuru baklagiller, kırmızı meyveler, turunçgiller, tam tahıllar (yulaf ezmesi vb.), soğan/sarımsak, baharatlar/baharatlı yiyecekler (Arnavut biberi, jalapeno biberi, tarçın, karabiber, kimyon vb.), kuruyemişler ve yağlı tohumlar, elma sirkesi, yeşil çay, oolong çayı, rooibos çayı, kahve, su/soğuk su, detoks suları

Metabolizmayı yavaşlatan yiyecekler: Rafine şeker, rafine karbonhidratlar, trans yağlar, doymuş yağlar, sodalar ve hazır meyve suları

Örnek metabolizma hızlandırıcı içecekler: Bu içeceklere ara ara beslenmenizde yer verebilir, kendinizde benzer içerikler ile damak tadınıza uygun içecekler geliştirebilirsiniz.

Yeşil çaylı-kırmızı meyveli smoothie: ¾ bardak demlenmiş/soğumuş yeşil çay, 1 ¾ bardak karışık kırmızı meyve (ahududu, böğürtlen, yaban mersini vb.), ½ bardak yoğurt, 1 yemek kaşığı kenevir veya keten tohumu. Tüm malzemeleri blendırdan çekin. Ekstra tat için bir küçük muz veya hafif bal gezdirilebilir.

Muzlu, matchalı smoothie: 2 orta boy muz, 1 bardak şekersiz vanilyalı badem sütü, 1 çay kaşığı matcha tozu. Tüm malzemeleri blendırdan çekin.

Baharatlı su: 1 sb su, ½ çay kaşığı toz zencefil, ½ çay kaşığı zerdeçal, ½ çay kaşığı acı toz biber, 2 çay kaşığı bal, ½ çay kaşığı pekmez, 1 limonun suyu, 1 şişe maden suyu. Tüm malzemeleri karıştırıp, içmeden önce iyice çalkalayın. Soğuk tüketin.

Pancar ve zencefilli smoothie: 2 yeşil elma, 1 küçük salatalık, 1 küçük pancar, ¼ limon, 1/3 silme çay kaşığı toz zencefil. Tüm malzemeleri blendırdan çekin.

Detoks suları: Su, buz, 3 adet taze nane yaprağı, 3 dilim limon, ¼ çay kaşığı taze zencefil VEYA 1 Elma dilimleri, ¼ bardak yaban mersini, 2 çubuk tarçın, su, buz

Chialı limonlu su: 1 bardak su, 1,5 yemek kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı chia tohumu, bir tutam acı toz biber, isteğe göre 1 çay kaşığı bal/pekmez. Hepsini karıştırıp tüketin.

Zerdeçallı turunçgilli tonik: 1 portakal, 1 baş parmak kadar taze zencefil ve taze zerdeçal, 1 çay kaşığı vanilya özütü, isteğe göre 1 silme yemek kaşığı bal/pekmez, ½ çay kaşığı karabiber, 2/3 bardak havuç suyu, 1 bardak maden suyu. Tüm malzemeleri blendırdan çekin.

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