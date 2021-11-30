Metaverse için tasarlanan dijital yat 650 bin dolara satıldı

Facebook’un Meta isimli bir ana şirket kurması, Mark Zuckerberg’ün Metaverse kavramı ile ilgili yaptığı açıklamaları derken, tüm dünya bir anda metaverse çılgınlığı ile tutuşmaya başladı. Bazı ülkeler metaverse evrenlerinde büyükelçilik kurmaya çalışırken, varlıklı insanlar ise metaverse evreninde sergileyebileceği sanat eserlerini koleksiyonuna eklemeye başladı.

The Sanbox içerisinde bulunan bir dijital yat için 650 bin dolar değerinde ödeme yaptı. Metaverse ve NFT geliştiricisi Republic Realm, bu özel NFT’nin 149 ETH ile alıcı bulduğunu açıkladı.

Tasarım olarak pek de göze hoş gelmeyen yat, dört kata sahip. İçerisinde yemek alanlarının, jakuzilerin ve iki helikopter pistinin dahi bulunduğu belirtiliyor. Republic Realm’in ‘The Fantasy Collection’ isimli koleksiyonun bulunan yat, The Sandbox platformu için tasarlanan lüks NFT serilerinin arasında yer alıyor.

Dijital varlıklara yönelik satın alımlar hızlanarak artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de bir oyun platformunda yer alan dijital bir arazi, 2.4 milyon dolar karşılığında satın alınmıştı.