Her geçen gün işlem hacminin arttığı metaverse arazi satışlarının 20 binden fazla parseli Türkiye’de gerçekleşirken İstanbul’da 11 binden fazla parsel satın alındı.

Dünyanın 1.6 trilyon parsele bölündüğü bu sanal evrende gerçekte olduğu gibi arsa fiyatları değişiyor. İstanbul’daki metaverse arsa fiyatları ise 200 liradan 20 bin liraya kadar çıkabiliyor. Değerli araziler, satdyumlar, saraylar, camiler ve köprüler ise çoktan satıldı.







