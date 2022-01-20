Metaverse’de arsa satın almak mantıklı mı? - İstanbul'un arsaları kapış kapış satıldı!
Metaverse evreninde şimdi de gayrimenkul satışları gündemde ve İstanbul arsaları kapış kapış satılıyor. Öyle ki sanal evrende Anadolu yakası sahilinde boş arazi kalmadı. Peki Metaverse arsası satın almak mantıklı mı? Metaverse'de arsa satın alınır? Metaverse’de arsalar kaç para? Merak edilenleri Girişimci Ali Erhan Tamer ile konuştuk.
20 Ocak 2022, Perşembe 10:30 Son Güncelleme:
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Her geçen gün işlem hacminin arttığı metaverse arazi satışlarının 20 binden fazla parseli Türkiye’de gerçekleşirken İstanbul’da 11 binden fazla parsel satın alındı.
Dünyanın 1.6 trilyon parsele bölündüğü bu sanal evrende gerçekte olduğu gibi arsa fiyatları değişiyor. İstanbul’daki metaverse arsa fiyatları ise 200 liradan 20 bin liraya kadar çıkabiliyor. Değerli araziler, satdyumlar, saraylar, camiler ve köprüler ise çoktan satıldı.