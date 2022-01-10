Oteller zinciri varisi Paris Hilton (40), metaverse, yani sanal gerçeklik evreninde küllerinden doğdu. 2000’lerin başına damgasını vuran isim, yeni evrenin de en ünlü yıldızı oldu. Hollywood’daki metaverse evreninde bir ada inşa etti. Beverly Hills’teki malikanesinin replikasını da bu adaya yaptırdı. ‘Paris World’ adını verdiği bu adada ilk büyük etkinliğini de yılbaşı gecesi düzenledi. Yeni yıl partisi verdi. O sırada Hilton, Maldivler’de balayına devam ediyordu.

Paris Hilton, Metaverse’teki ilk avatarını ikonik elbisesiyle hazırladı.

Hilton’un DJ’lik yaptığı bu partiye Londra’daki evinden katılan İngiliz gazeteci Tali Fraser, deneyimlerini anlattı:

YAZIŞARAK TANIŞTILAR

Partiye katılım ücretsizdi. Ancak öncelikle Roblox ve Paris World uygulamalarını indirip avatar oluşturmak gerekti.

Sonra bu avatarı giydirmek için sanal mağazalarda alışveriş turu yapıldı.

Fraser, birçok lüks dünya markasının ürünleri bulunan sanal mağazalardan 3 dolara tişört, 14 dolara Gucci marka çanta aldı. Saçlarını da 1 dolara yaptırdı.

Alışveriş kripto para ile yapıldı, alınanların hepsi sanaldı.

Partiye sanal Bentley ile gidildi.

30 dolara satılan VIP kartı alanlar partideki her yeri gezebildi. Bu kart ile Hilton’un düğün partisini verdiği yere ziyaret, helikopterle tur gibi özel hizmetler sağlandı.

Davetliler birbiriyle tanışmak için akıllı cihazlarındaki klavyelerden yazıştı. Hilton da tüm konuklarla selamlaştı.