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Türkiye Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısı yaptı

Türkiye

Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

08 Mayıs 2020, Cuma 18:39 Son Güncelleme:
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Meteoroloji tarafından çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Kars, Ardahan, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis'te kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, cuma gece saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Dikkatli ve tedbirli olun uyarısı

Cumartesi öğle saatlerinden sonra Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Söz konusu illerde beklenen sağanak nedeniyle su baskını, yerel dolu, kuvvetli rüzgar, hortum, çatı uçması ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA


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