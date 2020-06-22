Türkiye Meteoroloji 9 ilimizi saat vererek uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji 9 ilimizi saat vererek uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Türkiye

Meteoroloji 9 ilimizi saat vererek uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün öğle bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

22 Haziran 2020, Pazartesi 12:18 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya ile Marmara'nın güney ve doğusunda (Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar, sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, dolu, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksama gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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