Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları düşecek

Hava durumu 25 Eylül tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre geçtiğimiz akşam saatleri itibariyle yurdun batı kesimlerini etkisi altına alan yağışlı hava dalgası bugün yine yurdun batı kesimlerinde etkili olmaya devam edecek.

Bununla birlikte gün içerisinde başta İstanbul olmak üzere batı illerinde yaşayanlar “Bugün yağmur yağacak mı?” ve “Bugün hava durumu nasıl?” sorularının cevabını araştırıyor. İşte, 25 Eylül güncel hava durumu raporu…

HAVALAR SOĞUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Muğla ve Antalya çevreleri ile bu sabah saatlerinde Aydın ve İzmir'in güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Muğla ve Antalya çevreleri ile bu sabah saatlerinde Aydın ve İzmir'in güney ilçelerinde, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), Antalya'nın İbradı, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden; Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı… Yağmurun öğlen saat 12.00’ye kadar tamamen etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışları bu sabah saatlerinde güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı