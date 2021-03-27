Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı, zamanla az bulutlu hava öngörülüyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgede rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SICAKLIK BATIDA ARTACAK DOĞUDA DÜŞECEK

Hava sıcaklığının ülkemizin güney batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.