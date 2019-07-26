Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar artıyor
Meteoroloji yeni günün raporunu yayınladı. Bugün hava oldukça sıcak. Yurdun tamamı güneşli havanın etkisi altında. Fakat bu 4 ilde sağanak yağış bekleniyor. İşte 26 Temmuz 2019 hava durumu raporu
Sıcak hava yurdun genelini etkisi altına alacak. Haftanın sonu yurdun tamamında hava güneşli. Artvin, Trabzon, Ordu ve Giresun'da sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonu ise Türkiye'de yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların yeni haftayla birlikte artması bekleniyor. Özellikle Güney'de hava sıcaklıkları 35 dereceyi aşacak.
Yeni haftanın ilk iki gününde sıcak hava etkisini gösterecek.