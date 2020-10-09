Türkiye Meteoroloji Ankara dahil 8 ili uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Ankara dahil 8 ili uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Türkiye

Meteoroloji Ankara dahil 8 ili uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Isparta, Burdur, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ile Ankara'da kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu, Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Uzmanlar, sele ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

09 Ekim 2020, Cuma 09:33 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere: Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı ile Kastamonu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta, Burdur, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı 

Yağışların; Isparta, Burdur, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması (21-50 Kg/m2) beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı 

Rüzgarın; İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek toz fırtınası, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İllere göre hava durumu 

İstanbul °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Ankara 23°C

Parçalı bulutlu, batısı ile akşam saatlerinden sonra il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir °C, 24°C

Parçalı bulutlu

Antalya °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Zonguldak °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Trabzon °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

Erzurum °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Diyarbakır °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

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