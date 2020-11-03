Meteoroloji Ankara, İstanbul ve İzmir için hava durumunu açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Antalya, Sivas, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde Adana ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde Adana ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllerde hava durumu

BURSA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C Az bulutlu

ADANA °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 14°C Parçalı az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C Parçalı az bulutlu

KONYA °C, 17°C Parçalı az bulutlu

BOLU °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde sağanak yağışlı

AMASYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde sağanak yağışlı

RİZE °C, 19°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 18°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 19°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 22°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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