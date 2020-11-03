Meteoroloji Ankara, İstanbul ve İzmir için hava durumunu açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Kasım 2020 hava durumu tahminlerine göre birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bugün Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri…
03 Kasım 2020, Salı 09:37 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Antalya, Sivas, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde Adana ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde Adana ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İllerde hava durumu
BURSA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°C Az bulutlu
ADANA °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 14°C Parçalı az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C Parçalı az bulutlu
KONYA °C, 17°C Parçalı az bulutlu
BOLU °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde sağanak yağışlı
AMASYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde sağanak yağışlı
RİZE °C, 19°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 18°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARS °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 19°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 22°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı