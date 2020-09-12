Meteoroloji bir ili daha uyardı: Toz fırtınasına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürülüğü, Kırıkkale için kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası uyarısında bulundu. Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, il genelinde gelecek 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve toz fırtınasıyla birlikte sağanak ile gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

6 kişi yaralandı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara’nın Polatlı ilçesi ve çevre ilçelerinde meydana gelen toz fırtınasında 6 vatandaşın havada uçuşan cisimlerden kaynaklı olarak hafif yaralandığını bildirdi.

Ankara Valisi Şahin, Ankara’da meydana gelen toz fırtınasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şahin, "Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgar olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Ajanslar





AA