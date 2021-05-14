Türkiye Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Sağanak yağış bekleniyor

Türkiye

Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Sağanak yağış bekleniyor

Son dakika haberine göre; Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğusunda kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

14 Mayıs 2021, Cuma 20:58 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun doğusu ile kuzeybatı kesimlerinde hava parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri, yarın öğle saatlerinde Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğusunda kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

AA

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