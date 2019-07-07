Meteoroloji duyurdu! O illere yağmur geliyor

Genel müdürlükten yapılan duyuruya göre, bugün ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleri ile Trabzon ve Artvin'in iç, Rize'nin iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, Ege kıyılarında ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38