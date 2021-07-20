Türkiye Meteoroloji duyurdu! Sıcaklık rekoru kırıldı: Termometreler 49 dereceyi gösterdi

Meteoroloji duyurdu! Sıcaklık rekoru kırıldı: Termometreler 49 dereceyi gösterdi

Türkiye

Meteoroloji duyurdu! Sıcaklık rekoru kırıldı: Termometreler 49 dereceyi gösterdi

Şırnak'ın Cizre ilçesi bugün, Türkiye'nin en sıcak gününü yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilçede 49.1 derece ölçülen hava sıcaklığı Türkiye'de bugüne kadar ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

20 Temmuz 2021, Salı 18:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde sıcaklık rekorunun kırıldığını bildirdi.

İlçede gün içerisinde termometre 49.1 dereceyi gösterdi. Türkiye'de ölçülmüş en yüksek sıcaklık rekoru 49 derece ile yine Cizre ilçesinde ölçüldü. vatandaşların nefes almakta zorlandığı ilçede bugün termometreler 49.1 dereceyi gösterdi.

Cizre ilçesi, bugün yapılan ölçümlerle rekorunu 0.1 derece yükselterek 49.1 ile şu ana kadar Türkiye'de kaydedilen en yüksek sıcaklık değerine ulaştı. 

CİZRE(Şırnak) (DHA)

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Böyle gidersek...
Murat Çelik
Hakan Çelik
Türkiye’deki göçmenler dönmek istemiyor
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Laikliğe odaklanırken demokrasi unutulmasın
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
64 kilometrelik aroma yolu
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Bayramlık
Rauf Tamer
Banu Şen
Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü Aydın
Banu Şen
Şirin Sever
Sivrisinek küçük ama etkisi maşallah büyük!
Şirin Sever
Erkut Can
Üçüncü doz çeşitlemesi
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 20 Temmuz 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları: Süper Loto kazandıran numaralar