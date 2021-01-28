Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alıyor

Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 3 Şubat 2021 olduğu açıklandı.

28 Ocak 2021, Perşembe 17:33 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/06/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme yöntemi ile 6 adet Mühendis unvanında sözleşmeli personel alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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