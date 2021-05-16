Türkiye Meteoroloji hava durum raporunu yayımladı! Sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji hava durum raporunu yayımladı! Sağanak yağış bekleniyor

Türkiye

Meteoroloji hava durum raporunu yayımladı! Sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji tarafından haftalık hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre pazar ve pazartesi günleri yurdun büyük kısmında sağanak yağış bekleniyor. İşte detaylar...

16 Mayıs 2021, Pazar 01:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 - 22 Mayıs 2021 tarihleri arasında hava sıcaklıklarının ülkenin doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Pazar ve pazartesi günü ise yurdun büyük kısmında sağanak yağış etkili olacak. 

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı, Prof.Dr. Orhan Şen de Twitter'dan yaptığı açıklamada pazar günü hava sıcaklığının 3-4 derece düşeceğini açıkladı. Şen, "Yarın marmara iç ege ve batı karadenizde yağmur var. Sıcaklık bu güne göre 3-4 C düşecek." açıklamasında bulundu.

Pazar günü Marmara bölgesi, İç Anadolu ve Karadeniz'in bir kısmında sağanak yağış etkili olacak. İstanbul başta olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Kocaeli, Yalova, Eskişehir, Sakarya, Ankara, Zonguldak, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Karabük, Bartın ve Zonguldak, Ardahan, Kars'ta sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerine çıkacak

Pazartesi günü sağanak yağış Marmara Bölgesini terk etse de Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun belli bölgelerinde etkili olacak.

Salı günü sağanak yağış etkisini iyice azaltacak. Kırklareli, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı'da sağanak yağış etkili olacak. İstanbul'da hava sıcaklığı 28 dereceye kadar çıkacak.

Çarşamba günü yurdun tamamı güneşli havanın etkisinde olacak. Hava sıcaklığı Batman'da 36 dereceye kadar çıkacak. 

Perşembe günü ise sağanak yağış yeniden geri dönüyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tokat, Artvin ve Ardahan'da sağanak yağış etkili olacak. Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerine çıkacak.

İlgili Haberler
Korkuya neden olmuştu! O görüntünün nedeni belli oldu


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Her rokete karşı 40 bin dolar
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Uyku ustaları
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Tek kelimeyle
Rauf Tamer
Murat Çelik
İsrail-Filistin
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kudüs bir barış kenti olmalı
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Yapacak bir şey yok, iyi bayramlar
Şirin Sever
Banu Şen
GAP Bölgesi Mezopotamya ile markalaşıyor
Banu Şen
Erkut Can
Kapandık ama kapılar açık
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sağlık Bakanlığı flaş gelişmeyi duyurdu: 25 milyon 733 bin 803’e ulaştı