Meteoroloji hava durum raporunu yayımladı! Sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 - 22 Mayıs 2021 tarihleri arasında hava sıcaklıklarının ülkenin doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Pazar ve pazartesi günü ise yurdun büyük kısmında sağanak yağış etkili olacak.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı, Prof.Dr. Orhan Şen de Twitter'dan yaptığı açıklamada pazar günü hava sıcaklığının 3-4 derece düşeceğini açıkladı. Şen, "Yarın marmara iç ege ve batı karadenizde yağmur var. Sıcaklık bu güne göre 3-4 C düşecek." açıklamasında bulundu.

Pazar günü Marmara bölgesi, İç Anadolu ve Karadeniz'in bir kısmında sağanak yağış etkili olacak. İstanbul başta olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Kocaeli, Yalova, Eskişehir, Sakarya, Ankara, Zonguldak, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Karabük, Bartın ve Zonguldak, Ardahan, Kars'ta sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerine çıkacak

Pazartesi günü sağanak yağış Marmara Bölgesini terk etse de Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun belli bölgelerinde etkili olacak.

Salı günü sağanak yağış etkisini iyice azaltacak. Kırklareli, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı'da sağanak yağış etkili olacak. İstanbul'da hava sıcaklığı 28 dereceye kadar çıkacak.

Çarşamba günü yurdun tamamı güneşli havanın etkisinde olacak. Hava sıcaklığı Batman'da 36 dereceye kadar çıkacak.

Perşembe günü ise sağanak yağış yeniden geri dönüyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tokat, Artvin ve Ardahan'da sağanak yağış etkili olacak. Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerine çıkacak.

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