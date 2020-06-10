Meteoroloji illeri sayıp uyardı: Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Edirne, Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Erzincan ve Van çevrelerinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
10 Haziran 2020, Çarşamba 10:40 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Edirne, Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Erzincan ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İllere göre hava durumu
İstanbul 30°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Ankara 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir 30°C
Az bulutlu ve açık
Antalya 26°C
Az bulutlu ve açık
Zonguldak 25°C
Parçalı bulutlu
Trabzon 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Erzurum 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Diyarbakır 37°C
Az bulutlu ve açık