Meteoroloji illeri sayıp uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Edirne, Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Erzincan ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu

İstanbul 30°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

Ankara 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir 30°C

Az bulutlu ve açık

Antalya 26°C

Az bulutlu ve açık

Zonguldak 25°C

Parçalı bulutlu

Trabzon 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Erzurum 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Diyarbakır 37°C

Az bulutlu ve açık

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