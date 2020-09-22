Meteoroloji İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'yı uyardı
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile Sakarya çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
22 Eylül 2020, Salı 10:52 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı merkezince yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre bölge genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
Kırklareli'nin doğu, İstanbul'un ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri ile Sakarya çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak tahmin ediliyor.
Bölgede sıcaklığın mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bölgenin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli esecek rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre ise, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29
Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 34
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 28
Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 31
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 26
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34