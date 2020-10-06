Daha önce Ankara ve Konya'da etkili olan kum fırtınası bu bölgede yaşayan vatandaşları olumsuz şekilde etkilemişti. Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre Marmara ve Ege Bölgesi'nde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı yaşanabilir.

İstanbul ve İzmir'de görülmesi bekleniyor

Yapılan tahminlere göre kum fırtınasından; İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Muğla ve Aydın'ın etkilenmesi bekleniyor.

Meteoroloji vatandaşları uyardı

Yetkililer yaptıkları açıklamalar ile bu bölgede yaşayan vatandaşlara uyarıda bulundu. Vatandaşlardan, yaşanabilecek olan ulaşım sıkıntısı ve hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

12:00 - 00:00 aralarına dikkat

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gün boyu kum fırtınası uyarısında bulundu. Paylaşılan uyarı haritalarında saat 12:00 - 00:00 aralarında kum fırtınasının yaşanabileceğini belirtti.

Ankara ve Konya'da görülmüştü

Kum fırtınası daha önce başkent Ankara ve Konya'da da görülmüştü. Yaşanan doğa olayı karşısında vatandaş korkulu anlar yaşadı. Kum fırtınasında çekilen görüntüler ise korku filmlerini aratmadı.

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