Meteoroloji, İstanbul ve İzmir'in de olduğu 7 ili uyardı: Kum fırtınası geliyor
Daha önce Ankara ve Konya'da yaşanan kum fırtınasının olayının İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Muğla, Aydın ve İzmir'de görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
06 Ekim 2020, Salı 11:16 Son Güncelleme:
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Daha önce Ankara ve Konya'da etkili olan kum fırtınası bu bölgede yaşayan vatandaşları olumsuz şekilde etkilemişti. Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre Marmara ve Ege Bölgesi'nde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı yaşanabilir.
İstanbul ve İzmir'de görülmesi bekleniyor
Yapılan tahminlere göre kum fırtınasından; İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Muğla ve Aydın'ın etkilenmesi bekleniyor.
Meteoroloji vatandaşları uyardı
Yetkililer yaptıkları açıklamalar ile bu bölgede yaşayan vatandaşlara uyarıda bulundu. Vatandaşlardan, yaşanabilecek olan ulaşım sıkıntısı ve hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
12:00 - 00:00 aralarına dikkat
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gün boyu kum fırtınası uyarısında bulundu. Paylaşılan uyarı haritalarında saat 12:00 - 00:00 aralarında kum fırtınasının yaşanabileceğini belirtti.
Ankara ve Konya'da görülmüştü
Kum fırtınası daha önce başkent Ankara ve Konya'da da görülmüştü. Yaşanan doğa olayı karşısında vatandaş korkulu anlar yaşadı. Kum fırtınasında çekilen görüntüler ise korku filmlerini aratmadı.