Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Kütahya, Bursa’nın güneyi, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı, Sinop, Osmaniye, Hatay’ın batısı, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Konya'nın batı ilçeleri, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

İşte, il il 13 Eylül 2021 Pazartesi hava durum raporu...

MARMARA - Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Bursa'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 18°C, 28°C - Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 16°C, 26°C - Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 15°C, 28°C - Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 16°C, 27°C - Parçalı ve az bulutlu

EGE - Az bulutlu ve açık zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, yarın Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 17°C, 32°C - Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 21°C, 29°C - Az bulutlu ve açık

MANİSA 17°C, 32°C - Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ - Parçalı ve az bulutlu, doğusunun ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 33°C - Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu doğu çevreleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 29°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın iç ve batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C, 30°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ilçeleri ile yarın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 25°C, 31°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU - Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimleri, Konya'nın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 29°C - Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 13°C, 29°C - Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 27°C - Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 16°C, 28°C - Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ - Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Sinop çevrelerinin yerel olmak üzare sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 24°C - Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 13°C, 27°C - Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 19°C, 25°C - Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 23°C - Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ - Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 30°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 17°C, 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 14°C, 29°C - Parçalı bulutlu

TRABZON 20°C, 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU - Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 25°C - Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 25°C - Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 31°C - Az bulutlu

VAN 10°C, 26°C - Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU - Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 34°C - Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 19°C, 31°C - Az bulutlu ve açık

SİİRT 21°C, 33°C - Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 20°C, 35°C - Az bulutlu ve açık