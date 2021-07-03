İstanbul'da sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda görülen sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şile'de Çavuş Mahallesi İyidere Caddesi üzerindeki dere, şiddetli yağış nedeniyle taştı. Taşan dere, mahalledeki Dere ve Yüksel sokaktaki bazı evlerde ve inşaat halindeki binalarda su baskınına neden oldu.





Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtaran itfaiye ekiplerinin su tahliye çalışmaları sürüyor. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Çelik, sabah 06.00'da sağanak başladığını, sokağındaki bazı evlerin sular altına kaldığını söyledi.

BURSA'DA DA ETKİLİ OLDU

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Çaltılıkbük-Kestelek yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı, bir evi de su bastı.





Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, Mustafakemalpaşa ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Kırsal Kestelek Mahallesi'nde sağanak nedeniyle oluşan selde, Çaltılıbük-Kestelek yolu trafiğe kapandı, Hacer Ünver'e ait ev de zarar gördü.

Mahalle Muhtarı Kemal Doğru, "Son yıllarda böyle yağışa şahit olmadım bir anda çok şiddetli geldi, ormanlık alandan çamur akmaya başladı. Beraberinde parça odunlar mahalleye doğru sürüklendi. Bir evde maddi hasar var, can kaybı ve yaralanma olmaması bir nebze bizi teselli etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ ve itfaiye ekipleri bölgeye müdahale ederek zararın artmasını engelledi" dedi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, Gemlik ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçede 10 dakika etkili olan sağanak nedeniyle Bursa- Yalova yolunda su birikintileri oluştu. Yolda olan sürücüler ise zor anlar yaşarken, ulaşım bir süre durma noktasına geldi.

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA) - Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)