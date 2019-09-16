Meteoroloji saat verdi, yağmur geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 16 Eylül hava durumu raporu yayınlandı. Haftanın ilk iş gününde özellikle çalışanlar ve öğrenciler “Bugün hava durumu nasıl?” sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki bugün yurt genelinde ve İstanbul’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın gün içerisinde etkili olması bekleniyor. Öte yandan MGM tarafından yayınlanan verilerde yağmurun hangi saatler arasında etkili olacağı bilgisine de yer verildi. İşte 16 Eylül hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Sinop, Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası’nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı… Yağışların saat 12.00 – 18.00 arasında etkili olması bekleniyor.

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 25°C

Parçalı bulutlu