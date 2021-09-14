Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 ilimizde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Samsun ve Ordu için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
14 Eylül 2021, Salı 18:13 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor, metrekareye 21-50 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar, fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
AA