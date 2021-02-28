Türkiye Meteoroloji saat verip İstanbul dahil illeri uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji saat verip İstanbul dahil illeri uyardı: Sağanak yağış geliyor

Türkiye

Meteoroloji saat verip İstanbul dahil illeri uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre gece saatlerinde İstanbul, Edirne, Sakarya, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kocaeli, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. İşte il il 28 Şubat hava durumu tahmini...

28 Şubat 2021, Pazar 09:43 Son Güncelleme:
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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Sakarya, Zonguldak, Bartın çevreleri ile İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den haftanın son günü için bazı illere uyarı geldi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Sakarya, Zonguldak, Bartın çevreleri ile İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 14

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey çevreleri yağmurlu 13

İzmir: Az bulutlu ve açık 19

Adana: Az bulutlu ve açık 21

Antalya: Az bulutlu ve açık 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16

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