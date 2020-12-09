Meteoroloji sağanak yağış için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin batısı ile Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenirken, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile Çanakkale'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.

Kar uyarısı geldi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar ve karla karışık yağmur görülecek. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ardahan 5, Kars'ta 3, Ağrı'da sıfır, Iğdır ve Erzincan'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 7, Iğdır'da 6, Ağrı ve Erzurum'da 3, Kars ve Ardahan'da 2 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlığı ise Erzurum ve Kars'ta 5, Ağrı'da 2, Ardahan'da 3, Palandöken Kayak Merkezi'nde 14, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 19 santimetre ölçüldü. Gece ve sabah buzlanma ve donla birlikte pusun görüleceği bölgede, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.





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