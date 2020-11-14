Türkiye Meteoroloji sağanak yağmur için uyardı

Meteoroloji sağanak yağmur için uyardı

Türkiye

Meteoroloji sağanak yağmur için uyardı

Meteoroloji tarafından Marmara, Ege ve Akdeniz için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

14 Kasım 2020, Cumartesi 10:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Bu sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Bir seferberlik de deprem için gelecek
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Trump dönemi sona ererken...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Bir babayı bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmayın
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Uğur Gezgin: Ayda'nın annesinin vefat ettiğinden haberi yok, geleceğini sanıyor