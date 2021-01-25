Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Antalya'nın doğusunda devam eden yağışların şiddetini artırarak, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, sel ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA



