Türkiye Meteoroloji uyardı: Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli yağış bekleniyor

Türkiye

Meteoroloji uyardı: Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli yağış bekleniyor

Antalya'nın doğusunda yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

25 Ocak 2021, Pazartesi 18:45 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Antalya'nın doğusunda devam eden yağışların şiddetini artırarak, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Ulaşımda aksamalar, su baskını, sel ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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