Meteoroloji uyardı: Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli yağış bekleniyor
Antalya'nın doğusunda yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.
25 Ocak 2021, Pazartesi 18:45 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Antalya'nın doğusunda devam eden yağışların şiddetini artırarak, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalar, su baskını, sel ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
AA
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