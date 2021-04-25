Son dakika haberi… Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Suriye kaynaklı tozun, güneyli yüksek seviye rüzgarlarıyla Güneydoğu Anadolu ve zamanla Doğu Anadolu'ya taşınacağını tahmin ediliyor.

Tozun meydana getireceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

21 İLE UYARI

Meteoroloji tarafından toz taşınımı uyarısı yapılan iller ise şöyle: Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Muş, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Muş, Ağrı

Meteorloji'nin paylaştığı tabloda yer alan detaylar sosyal medyada hesabından paylaşıldı

6 BÖLGEDE YAĞIŞ VAR

Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ile İç ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde bugün sağanak tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, bugün ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Trakya'nın güney, Marmara'nın güney ve batı, Orta Karadeniz'in doğu, Doğu Karadeniz'in batı, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Ege Bölgesi ve Batı Karadeniz bölümünün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının güney ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın ülkenin batısında kuzey ve kuzey doğu, doğusunda güney ve güney batı yönlerinden genellikle hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuzey yönlerinden kısa süreli kuvvetli, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve İç Anadolu'nun doğusunda güney yönlerinden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

PAZARTESİ

Öte yandan pazartesi günü ile beraber yurdun Doğusu, iç kesimleri ve Karadeniz kıyıları kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına girecek. Marmara ve Ege'de yer yer güneş yüzünü gösterecek. Yağış ise beklenmiyor.

SALI

Salı Günü Doğu Anadolu bölgesi hariç yurt genelinde güneşli bir hava etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Doğuda ise gök gürültülü sağanak yağış devam edecek.

ÇARŞAMBA

Çarşamba günü yurt genelinde bahar yüzünü gösterecek! Hava sıcaklıklarının yükseldiği yurt genelinde yağış beklenmiyor.

PERŞEMBE

Perşembe günü; Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Artvin, Iğdır ve Ağrı'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yurdun genelinde ise hava ısınmaya ve güneş yüzünü göstermeye devam edecek.