Meteoroloji uyardı: Marmara ve kıyı Ege’ye Afrika kaynaklı toz taşınımı geliyor
5 Ekim 2020 hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de Afrika kaynaklı toz taşınımı görüleceğini belirtti.
05 Ekim 2020, Pazartesi 09:48 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri ile Muş'un doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
Sıcaklıklar nasıl olacak?
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam edeceği, batı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Ülkemizin batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzey, kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklenmektedir.
İl il hava durumu tahminleri
Bursa °C, 34°C Az bulutlu
İstanbul °C, 29°C Az bulutlu
Kırklareli °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
Kocaeli °C, 33°C Az bulutlu
İzmir °C, 34°C Az bulutlu ve açık
Adana °C, 34°C Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu
Antalya °C, 34°C Az bulutlu ve açık
Ankara °C, 28°C Az bulutlu ve açık
Konya °C, 29°C Az bulutlu ve açık
Sivas °C, 24°C Az bulutlu ve açık
Rize °C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Samsun °C, 25°C Parçalı bulutlu
Trabzon °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Erzurum °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars °C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Gaziantep °C, 31°C Az bulutlu ve açık