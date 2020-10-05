Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri ile Muş'un doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam edeceği, batı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Ülkemizin batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzey, kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklenmektedir.

İl il hava durumu tahminleri

Bursa °C, 34°C Az bulutlu

İstanbul °C, 29°C Az bulutlu

Kırklareli °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

Kocaeli °C, 33°C Az bulutlu

İzmir °C, 34°C Az bulutlu ve açık

Adana °C, 34°C Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

Antalya °C, 34°C Az bulutlu ve açık

Ankara °C, 28°C Az bulutlu ve açık

Konya °C, 29°C Az bulutlu ve açık

Sivas °C, 24°C Az bulutlu ve açık

Rize °C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Samsun °C, 25°C Parçalı bulutlu

Trabzon °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Erzurum °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kars °C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Gaziantep °C, 31°C Az bulutlu ve açık

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