Türkiye Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Türkiye

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz Bölgesi'ne sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. İzmir'de deprem bölgesinde günün en yüksek sıcaklığı 21 derece olacak.

04 Kasım 2020, Çarşamba 12:00 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Antalya, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli’nin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Nevşehir ve Yozgat'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli, Mersin’in doğusu, Adana il merkezi ile Kahramanmaraş’ın güney ve batısında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'da sağanak

Güneydoğu Anadolu’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağış alan bölgelerde, ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

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