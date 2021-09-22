Türkiye Meteoroloji uyardı! Zirai don bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Zirai don bekleniyor

Türkiye

Meteoroloji uyardı! Zirai don bekleniyor

Marmara’nın doğusu ile Türkiye’nin iç kesimlerinde yarın geceden itibaren zirai don bekleniyor.

22 Eylül 2021, Çarşamba 18:53 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın gece saatlerinden itibaren tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da hafif zirai don tahmin ediliyor.

Pazar sabah saatlerine kadar sürmesi beklenen don hadisesine karşı üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

ANKARA (AA)

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