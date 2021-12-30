Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa ve Uşak çevreleri ile gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve Sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

UÇAKLAR HAVALİMANINA İNEMEDİ

Antalya’daki şiddetli yağış ve fırtına, hava trafiğini de etkiledi. Bugün Antalya Havalimanı’na inemeyen 3 uçak, yakındaki başka havalimanlarına yönlendirildi. Antalya Havalimanı’ndan edinilen bilgiye göre, 2'si İstanbul, 1'i yurt dışından gelen 3 uçaktan 2'si Adana Havalimanı’na; 1'i de Bodrum Havalimanı’na yönlendirildi. Gün içinde 3 uçak da havalimanı bölgesinde havanın düzelmesiyle yeniden Antalya’ya gelerek iniş yaptı.

KEMER, KUMLUCA VE FİNİKE'YE UYARILAR! BATI AKDENİZ'E KAR GELİYOR

Yağışların; Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2) şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Batı Akdeniz'in 1300m ve üzeri kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji beklenen Kuvvetli Yağış nedeniyle İzmir, Aydın ve Muğla'ya sarı, Burdur ve Antalya'ya turuncu, Antalya'nın Finike, Kumluca ve Kemer ilçelerine kırmızı kodlu uyarıda bulundu.





ANTALYA'DA 3 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Meteoroloji tarafından bugün için 'kırmızı kod' uyarısı verilen Antalya'nın Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde, 30 Aralık günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince beklenen yoğun yağış nedeniyle ilçemizde 30 Aralık günü 1 gün süreyle eğitime ara verilecektir" dedi. Finike Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre beklenen yoğun yağışlardan dolayı Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 30 Aralık 2021 Perşembe günü ilçemizde okullara ara verilmiştir" denildi. 'Kırmızı kod' uyarısı verilen üçüncü ilçe Kemer'de de bugün eğitime ara verildiği kaydedildi.

Antalya Valiliği'nin sitesinden de paylaşılan uyarılarda, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

METEOROLOJİ UZMANI ORHAN ŞEN VE TUGAY SADAY'IN CANLI YAYINDA ZOR ANLARI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ve CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday fırtına ve kuvvetli yağışın etkili olduğu Antalya'dan canlı yayın yaparken zor anlar yaşadı. Prof. Dr. Şen ve Tugay Saday yayın sırasında ayakta durmakta zorlandı.

Prof. Dr. Şen, "Antalya Konyaaltı sahilindeyiz, burada fırtına şiddetli şekilde etkisini sürdürüyor. Dev dalgalar sahili dövüyor. Yarım saat önce Antalya merkezdeydik. Antalya merkezde fırtınanın şiddeti daha düşüktü ama saatler ilerledikçe fırtınanın şiddeti artıyor. Fırtına tahminleri de yapıldığı için sahildeki küçük ağaçlara sökülmemesi için ekstra önlem alındı. Sahilde kimse yok, fırtına da rüzgar da yağmur da şiddetini arttırarak devam ediyor" dedi.

FIRTINA ARTACAK

Şen, "Sabah 6'ya kadar Antalya'ya 140 kg metrekareye yağış düşmüş vaziyette. Ayakta durmanın bile zor olduğu bir ortamdayız ve yağmur ve fırtına gittikçe artıyor. Kemer tarafında daha da artacak öğleden sonra. Büyük ihtimalle metrekareye 200 kg üzerinde yağış düşmesi bekleniyor, fırtına da artacak. 1000 metrenin üstündeki seviyelerde çok kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Dikkat edilmesi gereken bir gündeyiz. Yüksek kesimlerde çok yoğun bir kar beklentisi var. Kemer'in Finike'nin üst kesimlerinde dağlarda 1300 metrenin yukarısında... Burada sıcaklık 15 derece ama 1000 derece yukarda 0 dereceye düşüyor. Oralarda ulaşım sorunu varsa şimdiden çözülmesi lazım" ifadelerini kullandı.

'SON 15 YILIN EKSTREM DEĞERLERİ'

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Balkanlar üzerinden önce Trakya'yı etkileyen yağışlı hava kütlesi, bugünden itibaren Akdeniz'e indi. Şiddetli yağışlar gün boyu aralıklarla devam ederek, cuma öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek. Kuvvetli yağışla birlikte şiddetli rüzgar da etkili olacak. Saatte 90 kilometreye kadar ulaşmasını bekliyoruz. Tahmin modellerimiz son 15 yılın ekstrem değerlerin yaşanabileceğini gösteriyor. Beklenen hadiseler, sıradan değil. O yüzden çok nadir kullandığımız kırmızı kod uyarısını Kemer, Finike ve Kumluca için verdik. Şehir merkezi için de turuncu kod uyarısı verdik. Turuncu kodda yaşanan hadiseler, hayatı olumsuz etkileyebilir."

Gültekin, aşırı yağış ve fırtınanın 31 Aralık Cuma günü saat 13.00'te sona ermesinin beklendiğini belirtti.

KENT MERKEZİNE 122 KİLOGRAM YAĞIŞ

Antalya'da kuvvetli yağış, dün akşamdan bu yana sürüyor. Kentte Döşemealtı'na 122,1, Kepez'e 119,98, kent merkezine 115,2, Havalimanı'na 86 kilogram yağış düştü. Öte yandan kırmızı kodla uyarılan ve yağışın öğle saatlerine doğru etkisini artırması beklenen Kemer'e 60,9, Kumluca'ya 46,46, Finike'ye 44,7 kilogram yağmur yağdı.

Yağışın en etkili olduğu noktalardan Konyaaltı'nın Hurma ve Sarısu mahallelerinde yollarda su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda kaldırımlar suyun yüksekliğinden gözükmedi. Bazı araçlar ise yollarda kaldı. Su birikintilerine Konyaaltı Belediyesi'ne ait kepçe müdahale etti. Diğer yandan su giderlerinde biriken çöpleri ise belediye işçileri temizledi. Yağmur bulutları nedeniyle gökyüzü siyaha büründü.

KAR BİRİKİMİ OLUŞACAK

Antalya'nın batı ilçelerinde sahil kesimlere şiddetli yağmur, yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı tahminleriyle ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Barış Önol, hazırladığı bir simülasyonu paylaştı. Doç. Dr. Önol, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, hazırladığı simülasyona göre 3 günlük toplam yağış tahminlerinin Antalya'da uç değerleri gösterdiğini belirterek, özellikle bugün için dikkat edilmesini istedi. Doç. Dr. Önol, Beydağları'nda 2 metrenin üzerinde kar birikimi oluşacağını da dile getirdi.

AFET RİSKİ VAR

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'in paylaştığı uydu görüntülerinde de yine batı ilçeleri için şiddetli yağış uyarısında bulunuldu. Sosyal medyadan uyaran Ökten, Antalya'nın batısında 300 mm yağış beklendiğini belirterek "Lütfen tedbir alın. Ayrıca gece fırtına bekleniyor. Afet riski var" dedi. Ökten, Antalya'nın yüksek kesimlerinin çok kar alacağını aktararak, kar kalınlığının 2,4 metreye ulaştığını ifade etti. Semih ERSÖZLER- İbrahim LALELİ- Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) -



































