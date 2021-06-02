Türkiye Meteoroloji uyarmıştı! Sağanak yağış hayatı felç etti...

Meteoroloji uyarmıştı! Sağanak yağış hayatı felç etti...

Türkiye

Meteoroloji uyarmıştı! Sağanak yağış hayatı felç etti...

Meteoroloji tarafından Karadeniz bölgesi için yağış uyarısında bulunmuştu. Samsun'da etkili olan yağış nedeniyle rögarlar taştı. Marmara Bölgesi'nde ise Bursa'da etkili olan yağışla cadde ve sokaklar göle döndü.

02 Haziran 2021, Çarşamba 14:41 Son Güncelleme:
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Samsun'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte kısa süreli sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte kısa süreli aksamalar yaşandı. Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediye evleri, İstasyon ve Kale mahallerinde çamur ve su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.


METEOROLOJİ UYARDI

Samsun, Kastamonu, Sinop, Ordu, Tokat ve Amasya için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. Son dakika: Samsun ve Bursada kuvvetli sağanak Yollar göle döndü, ağaçlar kırıldı, taşlar yerinden söküldü

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun, Sinop, Ordu ve Kastamonu'nun iç kesimleri ile Tokat ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği ifade edildi. Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

BURSA'DA DA ETKİLİ OLDU

Bursa'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar gölü döndü, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte saat 10.00 sıralarında aniden bastıran sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, iş yerleri ve saçak altları ile otobüs duraklarına sığındı. Bazı alt geçitlerde su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Mudanya ilçesi Trilye Mahallesi'nde bazı ev ve işyerlerini su bastı. Parke taşları yerinden sökülürken, yağış nedeniyle ağaçların dalları kırıldı.

Gemlik ilçesinde de Serbest Bölge yolunda su taşkınları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabildi. Bir minibüs, sürücüsü sel nedeniyle yoldaki eğimi fark edemeyince yan yattı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


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