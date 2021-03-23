Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul'a son dakika uyarısı!
Son dakika haberi... Meteoroloji ve AKOM, İstanbul'a uyarı üstüne uyarı yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışlara dikkat çekerken AKOM ise Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının İstanbul'da etkili olacağını ve yer yer kar yağışının görülebileceği noktasında uyarılarda bulundu.
23 Mart 2021, Salı 08:04 Son Güncelleme:
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Son dakika... Dün öğleden sonra İstanbul'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ve yer yer görülen dolu yağışının ardından uyarılar peş peşe gelmeye devam ediyor. Meteoroloji'nin ardından İstanbul'a bir uyarı da AKOM'dan geldi.
AKOM'DAN UYARI
İBB AKOM'dan yapılan uyarıda, "Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden, Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde kent genelinde karla karışık yağmur yağışlarının yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.
METEOROLOJİ DE UYARIYOR
İstanbul bugün de yağışlı bir gökyüzüne teslim. Kent genelinde yağış tüm gün devam edecek. Yarın da kent genelinde sağanak yağışlar görülürken perşembe günü hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur görülecek. Yağış cumartesi günü etkisini yitirirken pazar günü sıcaklıkların yeniden 10 derecenin üzerine çıkması bekleniyor
Haber fotoğrafı: Ünal Çam