Son dakika... Dün öğleden sonra İstanbul'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ve yer yer görülen dolu yağışının ardından uyarılar peş peşe gelmeye devam ediyor. Meteoroloji'nin ardından İstanbul'a bir uyarı da AKOM'dan geldi.

AKOM'DAN UYARI

İBB AKOM'dan yapılan uyarıda, "Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden, Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde kent genelinde karla karışık yağmur yağışlarının yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

METEOROLOJİ DE UYARIYOR

İstanbul bugün de yağışlı bir gökyüzüne teslim. Kent genelinde yağış tüm gün devam edecek. Yarın da kent genelinde sağanak yağışlar görülürken perşembe günü hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur görülecek. Yağış cumartesi günü etkisini yitirirken pazar günü sıcaklıkların yeniden 10 derecenin üzerine çıkması bekleniyor

Haber fotoğrafı: Ünal Çam