Türkiye Meteoroloji verilerine göre sıcaklık rekoru Rize'de kırıldı

Meteoroloji verilerine göre sıcaklık rekoru Rize'de kırıldı

Türkiye

Meteoroloji verilerine göre sıcaklık rekoru Rize'de kırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Rize yağmuru özleyerek bir kış geçirdi. Türkiye'de kış mevsimi sıcaklık rekoru Rize'de 27 derece ile ölçüldü. Mart ayında ise yükseklerde kar yağışı görülmeye başlandı.

26 Mart 2021, Cuma 10:24 Son Güncelleme:
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Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü kış ayına ilişkin istatistikler yayınladı. Buna göre kış aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile son 50 yılın en sıcak 3’üncü kış mevsimi yaşandı. Aralık, ocak ve şubat aylarını kapsayan kış döneminde en yüksek sıcaklık ise 27 dereceyle Rize'de kayıtlara geçti. Kent sakinleri yağmurun şehrinde yağmuru özledikleri bir kış geçirdiklerini söyledi.


YÜKSEKLERDE KAR YAĞIŞI VAR

Musa Kasar, “Artık mevsimler kayıyor. Kışın sıcak günlerin ardından artık sıcaklık başlaması gerekirken kış mevsimini şimdi yaşıyoruz” dedi.

Zübeyde Bakar da, “Bu kış çok sıcak geçti, şimdi mart ayında kışı yaşamaya başladık. Şehir merkezinde yağmur etkisini gösteriyor, yükseklerde ise kar yağışı var. Kış mevsiminde geçen güneşli günlerde yağmuru görmediğimiz zamanlar oldu” diye konuştu.

"KURAKLIK OLMASINDAN KORKUYORUM"

Huriye Mert ise, “Eskiden kış aylarında 1,5 metre kar yağardı, çoluk çocuk karın keyfini çıkarırdık. Yüksek kesimlere yağıyor ama şehir merkezlerinde kar göremiyoruz. Bu kış, yaz mevsimi gibi güneşli günler geçirdik. Artık kışı da yaz olarak yaşıyoruz, yazı da yaz yaşıyoruz. Kuraklık olmasından çok korkuyorum” dedi.

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