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Türkiye Meteoroloji yarın için uyardı

Meteoroloji yarın için uyardı

Türkiye

Meteoroloji yarın için uyardı

Yurt genelinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

01 Mayıs 2020, Cuma 18:55 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Ordu çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

AA

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