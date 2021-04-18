Türkiye Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Yeni haftada hava nasıl olacak?

Türkiye

Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Yeni haftada hava nasıl olacak?

Kapalı ve zaman zaman aralıklı yağışlı geçen bir hafta sonunun ardından vatandaşlar yeni haftada hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji, merakla beklenen yeni haftanın hava durumu raporunu yayımlandı. Peki, yeni haftada hava nasıl olacak? İşte detaylar..

18 Nisan 2021, Pazar 22:21 Son Güncelleme:
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Yeni haftada hava durumu nasıl olacak sorusu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Meteoroloji, merakla beklenen yeni haftanın hava durumu raporunu yayımlandı.

Meteoroloji tarafından haftalık hava durumu raporu yayımlandı. 18 - 24 Nisan 2021 hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıklarının güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Pazartesi günü yurdun kuzeyinde ve Ege bölgesinde sağanak yağış etkili olacak. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güneşli hava etkili olacak.

Salı günü ise sağanak yağış Ege bölgesini terk edecek. İstanbul'da sağanak yağış Ankara'da bulutlu bir hava etkili olacak. Güney bölgelerde güneşli hava etkisini göstermeye devam edecek.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Çarşamba günü sağanak yağış yurt genelini terk etmeye başlayacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulutlu bir hava etkili olacak. Yurdun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor.

Perşembe günü güneşli hava, iyice etkisini göstermeye başlayacak. Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Kars'ta sağanak yağış etkili olacak.

Cuma günü iki il hariç yurt genelinde güneşli ve bulutlu bir hava etkili olacak. Sivas ve Kayseri'de ise sağanak yağış bekleniyor.

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