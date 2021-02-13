Türkiye Meteoroloji'den 3 bölge için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den 3 bölge için fırtına uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den 3 bölge için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

13 Şubat 2021, Cumartesi 20:06 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Batı Karadeniz’de 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat), Marmara ve Kuzey Ege’de ise 7 ila 9 kuvvetinde ( 75-90 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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