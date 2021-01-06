Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevreleri ile Tokat'ın doğu ilçelerinde yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin hafif kar yağışı bekleniyor.
06 Ocak 2021, Çarşamba 09:35 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevreleri ile Tokat'ın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İllere göre hava durumu
İSTANBUL 15°CParçalı bulutlu
ANKARA 11°CParçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İZMİR 18°CParçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 17°CParçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 16°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON 16°CParçalı ve çok bulutlu
ERZURUM 3°CParçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 13°CParçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli