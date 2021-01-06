Türkiye Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı

Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevreleri ile Tokat'ın doğu ilçelerinde yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin hafif kar yağışı bekleniyor.

06 Ocak 2021, Çarşamba 09:35 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevreleri ile Tokat'ın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL 15°CParçalı bulutlu

ANKARA 11°CParçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR 18°CParçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 17°CParçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 16°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON 16°CParçalı ve çok bulutlu

ERZURUM 3°CParçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 13°CParçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

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