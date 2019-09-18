Meteoroloji'den 6 il için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 6 il için sağanak uyarısında bulunuldu

18 Eylül 2019, Çarşamba 18:28
A A
Meteoroloji'den 6 il için yağış uyarısı

Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yarın yerel olmak üzere hafif sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yarın yerel olmak üzere hafif sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

AA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...