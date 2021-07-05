Türkiye Meteoroloji'den 6 Temmuz için uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji'den 6 Temmuz için uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Türkiye

Meteoroloji'den 6 Temmuz için uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı. 6 Temmuz Salı günü beklenen kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 18:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre 6 Temmuz 2021 Salı günü bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca yağışların İstanbul'un Anadolu Yakası ve Boğaz çevreleri ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Yağışların Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde Çarşamba günü de yerel olarak etkili olacağının tahmin edildiği açıklamada, kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

AA

İlgili Haberler
Süper hücre yağışı nedir? İstanbul için Süper hücre yağışı uyarısı verildi


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Tohumun can bulduğu her karış toprağı bereketli: Sakarya
Banu Şen
Hakan Çelik
Türk ekonomisine büyük katkı
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Bunlar da var
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bu kadar net ve basit: Sana ne lan!
Şirin Sever
Erkut Can
Ulusal nefret
Erkut Can
Murat Gülderen
Ünlülerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Helal olsun Galatasaray’a
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Üçüncü doz meselesi
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER TED Üniversitesi 13 Araştırma ve öğretim görevlisi alacak