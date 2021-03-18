Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgilere göre, bugün Karabük, Kastamonu, Ankara, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar'da karla karışık yağmurun etkisini göstereceğini açıkladı. Öte yandan yurt genelinde sağanak yağışlar devam edecek. Cuma günü kar Bolu dışında iç Anadolu bölgesini terk edecek. Yurdun doğusunda ise kar yağışları etkisini göstermeye devam edecek.

Cumartesi günü ile birlikte yurtta Ardahan dışında kar yağışı beklenmiyor. Öte yandan Ege kıyılarında gökgürültülü sağanak yağışlar için uyarı yapıldı. Sivas'ta öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak, akşam üzeri yerini kar yağışına bıraktı.

Kentte dünden itibaren aralıklarla yağan yağmur, bugün kara dönüştü. Yağmurun etkisini yitirmesiyle birlikte kar etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde, lapa lapa yağan kar görsel şölen sundu. Mart ayının ortasında kendini gösteren kar yağışını, vatandaşlar sevinçle karşıladı. Yağışı fırsat bilenler tarihi kent meydanında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI YAPILDI

Kayseri, Yozgat, Kırıkkale, Nevşehir ve Sivas'ta kar yağışı etkisini sürdürdü. Kayseri'de sabah saatlerindeki yağmur, kentin birçok noktasında yerini kara bıraktı. Trafikte yer yer yoğunluğun yaşandığı kentte, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması yürüttü.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te de kar ve şiddetli rüzgar etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle tesisler geçici olarak hizmete kapatıldı. Erciyes'te 2 bin 200 rakımlı Tekir bölgesindeki kayak pistlerinde kar kalınlığı 1 metre 30 santimetreye ulaştı. D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yerini akşam saatleri itibarıyla kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı özellikle Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkisinde etkili oluyor. Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Trafik ekipleri de sürücülerden dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi. Bolu kent merkezinde ise karla karışık sağanak etkili oluyor. Hava sıcaklığının bugün (Perşembe) Doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, Cuma günü batı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar tüm yurtta artacağı tahmin ediliyor.



