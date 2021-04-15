Türkiye Meteoroloji'den bazı bölgeler için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den bazı bölgeler için sağanak uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den bazı bölgeler için sağanak uyarısı

Meteoroloji tarafından Karadeniz, Ege, İç Anadolu'da bazı bölgeler için sağanak uyarısı yapıldı.

15 Nisan 2021, Perşembe 09:11 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurtta hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi ile Ege ve İç Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.



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