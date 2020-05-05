06.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Gündem Meteorolojiden bugün için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden bugün için kuvvetli yağış uyarısı

Gündem

Meteorolojiden bugün için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan uyarıya göre, bugün (6 Mayıs Çarşamba) yurdun doğu kesimlerinde sağanak öngörülüyor.

05 Mayıs 2020, Salı 18:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde bugün yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, bugün yurdun doğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Erzurum'un güney ve doğu ilçeleri, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak ile Batman ve Siirt çevrelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli yerel yağış tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA


İlgili Haberler
Çorum'da drone ile maske dağıtımı başladıKuaför, berber ve AVM'lerin yeni mesai saatleri


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Batman’da Korona günleri
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
“Türkiye aşı üretecek kapasiteye sahip”
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Ercüment Hoca hatalı ama...
Candaş Tolga Işık
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fahrettin Altun'dan Ragıp Zarakolu ve 'Artı Media' için suç duyurusu